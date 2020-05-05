50 млн просмотров: фильм "Племя" установил рекорд украинского кино
5 мая, 2020, 17:41
Фильм "Племя" Мирослава Слабошпицкого набрал более 50 млн просмотров в Youtube, что является абсолютным рекордом для украинского кино
Об этом свидетельствуют показатели на Youtube.
Драма "Племя", которая рассказывает о жизни подростков из интерната для детей с пониженным слухом, опубликована на YouTube-канале - фильм здесь посмотрели 50 264 336 раза
Эта цифра уже сейчас позволяет утверждать, что "Племя" стало картиной с наибольшим количеством просмотров в современной украинской истории, но она далеко не полная. Не учтены данные просмотра фильма на таких стриминговых платформах и не учтены данные проката в кинотеатрах по всему миру, продаж на DVD и Blu Ray.
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