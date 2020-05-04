Забота о кошках и раздвижные конструкции: на рынке москитных сеток представлены новые модели для дома и дачи

5 мая, 2020, 09:00

В частности, в линейке есть модели, которые защитят домашних любимцев от выпадения из окон

На правах рекламы

Об этом говорится в пресс-релизе компании Фабрика Комфорта, которая наладила серийное производство новых моделей москитных сеток.

В частности, предприятие запустило автоматизированную линию по производству усиленных рамочных москитных сеток. Для повышения качества изделий было разработано эксклюзивное программное обеспечение, что позволило изготавливать 500 москитных сеток в сутки.

Для загородных коттеджей и дач компания начала серийное производство раздвижных москитных сеток, которые позволяют закрыть большие отверстия веранд и беседок.

Кроме того, налажен выпуск москитных сеток под названием "Антикошки" с функцией защиты домашних любимцев от выпадения из окна. Для производства таких изделий используется прочное сеточное полотно из нержавеющей стали.

"Москитные сетки от Фабрики Комфорта станут надежной защитой от назойливых насекомых и тополиного пуха", - отметили в компании.

Также предприятие продлило до 12 мая 2020 года акцию "Бесплатный ремонт москитных сеток" для киевских пенсионеров. Специалисты компании бесплатно заменят сеточное полотно, крепёжные и пластиковые элементы москитных сеток.

Начиная с 2020 года компания приняла решение предоставлять пятилетнюю гарантию на все произведенные москитные сетки.