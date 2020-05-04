За сутки в Крыму втрое увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает " Крим.Реалии" , ссылаясь на пресс-службу "Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" аннексированного полуострова.
3 мая в Крыму госпитализированы 9 человек, у которых подозревают COVID-19. 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус. Также сообщается, что за минувшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией.
Всего по состоянию на 4 мая в аннексированном Крыму подтвердили 105 случаев коронавируса, из которых восемьдесят пятой Севастополе. За последние сутки в городе коронавирус обнаружили у одного человека. Также там сообщают о двух смертельных случаях.
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