Известный украинский тренер умер от сердечного приступа

4 мая, 2020, 14:35

76-летний украинский тренер Евгений Штермер умер от сердечного приступа находясь за рулем своего автомобиля

Об этом сообщает novosti-n.org.

В воскресенье, 3 мая, Евгений Штермер возвращался с работы на своем автомобиле Renault Logan домой. Известный тренер чувствовал себя плохо, но успел нажать на тормоза и остановить автомобиль посреди дороги Николаева. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть от сердечного приступа.

За годы своей деятельности 76-летний Штермер воспитал многих участников Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Был удостоен званий "Заслуженный тренер Украины" и "Заслуженный работник физической культуры Украины".