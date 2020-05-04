Я обожал киевское "Динамо" и следил за ними, - экс-игрок "Барселоны"

4 мая, 2020, 14:56

Бывший полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Беларуси Александр Глеб признался, что в свое время болел за киевское "Динамо"

Об этом сообщает youtube-канал "Футбол 1".

"Справедливости ради, "Динамо" Киев я просто обожал. Следил за матчами Лиги чемпионов, как они играли, как они обыгрывали "Барселону" неоднократно. Для меня это была просто топ-команда. Конечно, это силовой футбол, физический, но я восхищался им. Просто на тот момент у меня было предложение из Германии, но я мог перейти в "Динамо", - признался Глеб в эфире программы "Большой футбол".

38-летний белорус является воспитанником минского "Динамо". За свою игровую карьеру он становился победителем Лиги чемпионов 2008/09 в составе "Барселоны", а также чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. Кроме "Барсы" Александр Глеб защищал цвета лондонского "Арсенала", немецких "Вольфсбурга" и "Штутгарта" и белорусского БАТЭ.