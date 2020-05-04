Wizz Air ввел новые правила во время полетов для соблюдения дистанции

4 мая, 2020, 09:55

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 1 мая вводит новые правила, которые должны помочь соблюдать усиленные санитарные нормы

Об этом главный коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос сообщил в интервью ЭП .

Он прокомментировал возможное требование со стороны правительств о блокировании средних кресел в самолетах в рамках политики социального дистанцирования - конкуренты Wizz Air - компания Ryanair- раскритиковали такое решение:

"Наша позиция такова, что мы можем оставить средние кресла свободными, но мы считаем, что безопасность наших пассажиров не должна быть сосредоточена только на этом. Свободное место - это важно, но это не единственное, что нужно сделать для недопущения распространения коронавируса в наших самолетах", - отметил Михалопулос.

По его словам, с целью обеспечения физического дистанцирования при посадке с 1 мая Wizz Air вводит новые правила, которые должны помочь соблюдать усиленные санитарные нормы.

Так, пассажирам рекомендуется зарегистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн. Также рекомендуется пользоваться киосками для самостоятельной сдачи багажа и скринингом пунктов контроля безопасности с быстрым доступом для дальнейшего обеспечения физической дистанции во время подготовки к посадке.

"Кроме того, на наших самолетах установлены фильтры HEPA, которые очищают воздух в салоне от 99,97% вирусов и бактерий, но члены экипажа и пассажиры все равно должны носить маски в течение полета", - убеждает коммерческий директор авиакомпании.

Также экипаж будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки, перестанет распространять бортовые журналы и рекомендовать пользоваться опцией бесконтактной оплаты покупок на борту.

На тех рейсах, где это позволяет загрузки, экипаж будет наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями, пообещал Михалопулос. Также он добавил, что каждую ночь самолеты компании дезинфицируют.

Напомним, недавно Wizz Air объявил о семи новых рейсах из Украины и открытии новой базы несмотря на кризис, ситуацию в авиаотрасли в связи с карантином.