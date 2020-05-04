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Espreso.tvОбществоВнеочередная Рада соберется 12 мая, - Разумков

Внеочередная Рада соберется 12 мая, - Разумков

Внеочередное заседание скорее всего состоится в следующий вторник, 12 мая

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Сейчас мы говорим о том, что следующее заседание будет созываться 150-тью народными депутатами. И скорее всего, оно состоится во вторник. Предварительно, думали, что оно будет в пятницу, но некоторые регламентные нормы не позволяют рассмотреть ряд вопросов, которые мы считаем необходимыми. Поэтому это будет вторник", - заявил Разумков.

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