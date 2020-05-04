Власти Чехии отреагировали на информацию о планировании убийства политиков российскими спецслужбами

4 мая, 2020, 17:48

Угрозы со стороны РФ в адрес чешских политиков неприемлемы, но правительство Чехии будет принимать решение об ответных действиях, в том числе по высылке российских дипломатов, только после получения соответствующих выводов спецслужб

Об этом заявил вице-премьер-министр Чехии Карел Гавличек, комментируя информацию СМИ о приезде в Прагу российского агента с ядом, которым он якобы собирался отравить нескольких чешских политиков, сообщает Česka televize.

"Я не думаю, что сейчас самое подходящее время для сокращения численности дипломатов. Мы не должны паниковать и, основываясь на умозрительных данных, высылать дипломатов", - заявил Гавличек.

По его словам, любые дальнейшие шаги правительства в этом контексте будут сделаны только после соответствующих и однозначных выводов представителей силовых структур.

"Но, в любом случае, прежде чем совершить какое-то действие, необходимо очень тщательно исследовать этот вопрос. Это может быть правдой, а может и не быть, но делать из этого выводы было бы преждевременно", - заявил чешский вице-премьер .

Как сообщалось, чешский еженедельник Respekt конце апреля сообщил, что за три недели до того в Прагу прибыл человек с российскими дипломатическими документами с целью убийства чешских муниципальных политиков. При себе этот человек имел ядовитое вещество рицин.

Отмечалось, что под угрозой оказались Ондржей Колар, председатель 6 района Праги, в котором демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а также мэр Праги Зденек Гржиб, администрация которого переименовала площадь перед посольством РФ в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Российское посольство в Чехии заявило протест из-за сноса памятника Коневу, а министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам. В Следкоме расценили снос монумента российского военачальника как осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, и завели уголовное дело.

В России с начала апреля действует закон, по которому грозит до пяти лет лишения свободы за порчу воинских захоронений и памятников как в России, так и за рубежом.