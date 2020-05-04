Верховный Суд пожаловался на Венедиктову из-за давления по делу ПриватБанка
4 мая, 2020, 15:55
Верховный Суд считает заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу о вкладах братьев Суркисов в ПриватБанке вмешательством в деятельность Верховного Суда, способом воздействия и давления с целью утверждения им решения в пользу одной из сторон
Об этом свидетельствует жалоба, направленная в Высший совет правосудия (ВСП) и генпрокурору, обнародованная на сайте ВСП, передает Интерфакс-Украина.
"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и государству в целом. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто - нет. В условиях, когда вокруг этого дела явно просматривается возмущение гражданских чувств и попытка унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", - говорится в документе.
- Напомним, в Офисе генерального прокурора записали обращение, где объявляется, что ведомство находится на стороне государственного ПриватБанка, Кабинета министров и Национального банка Украины (НБУ) в судебном споре о законности конвертации средств бывших владельцев ПриватБанка и связанных с ними лиц в акции банка ( bail-in).
- "Обязанность Офиса генпрокурора - отстаивать закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой палате Верховного Суда в одном из дел, связанных с национализацией ПриватБанка (о вкладах братьев Суркисов, - ред.)", - отмечала генпрокурор, уточняя, что в этом деле обеспечения верховенства права и законности, а также интерес государства и каждого гражданина совпали.
- Ранее Верховный суд подал жалобу в ВРП на "Демсокиру" и ПриватБанк из-за давления.
- 27 апреля дело о "депозитах Суркисов" по делу о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
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