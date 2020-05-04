Верховный Суд пожаловался на Венедиктову из-за давления по делу ПриватБанка

4 мая, 2020, 15:55

Верховный Суд считает заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу о вкладах братьев Суркисов в ПриватБанке вмешательством в деятельность Верховного Суда, способом воздействия и давления с целью утверждения им решения в пользу одной из сторон

Об этом свидетельствует жалоба, направленная в Высший совет правосудия (ВСП) и генпрокурору, обнародованная на сайте ВСП, передает Интерфакс-Украина.

"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и государству в целом. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто - нет. В условиях, когда вокруг этого дела явно просматривается возмущение гражданских чувств и попытка унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", - говорится в документе.