В Житомирской области три человека повторно заразились коронавирусом

4 мая, 2020, 11:37

По состоянию на 4 мая в Житомирской области обнаружили 7 новых случаев на коронавирус, еще в трех случаях COVID-19 зарегистрировали повторно

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

Глава области отметил, что на 21:30 третьего мая в области проведения 154 пробы на коронавирус.

Количество больных COVID-19 в области выросла на 7 человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме.

"Общая численность заражений составляет 430 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 151 человек, в Коростене - 89 и в Бердичеве - 80", - отметил председатель ОГА.

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