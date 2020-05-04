В Зеленского нет антикризисного плана, есть только суета под давлением общества - Синютка

4 мая, 2020, 17:07

Правительство президента Владимира Зеленского под давлением общества начинает ослаблять карантинные меры, но так и не представило четкого плана дальнейших действий по поддержке экономики и бизнеса, который страдает от карантина

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка в эфире телеканала "Прямой".

"Давайте скажем честно, что ослабление карантина - это не реагирование местных органов власти, а это ослабление карантина сделал на самом деле ресторан "Велюр". Когда мы все увидели, что власть действует по двойным стандартам - одним можно, другим нельзя. Реакция общества вполне понятна и общество начало само реагировать на те вызовы, которые есть ", - сказал депутат.

По словам Олега Синютки, центральная власть не дает никакого плана действий, плана мер, которые бы продемонстрировали обществу - как нужно выходить из карантина. Кроме того, одни местные органы власти стараются брать на себя полномочия, другие избегают этой ответственности.

"Бездумный план выхода из карантина несет огромную опасность. Власть сегодня не демонстрирует обществу предложений", - подчеркнул Синютка.

Он отметил, что сначала в правительстве все запрещали, а затем расписали, как эти запреты, возможно, будут снимать.

"Только тогда, когда общество демонстрирует определенный напор, власть начинает бежать. Ситуация с продовольственными рынками - это очень четкая демонстрация. Когда фермеры, предприниматели, у которых просто лопнуло терпение, несут огромные убытки, они могут просто обанкротиться, и они начали об этом говорить вслух - власть сразу "дала задний ход", - рассказал Олег Синютка. Депутат отметил, что под давлением бизнеса чиновники уже готовы принимать меры по ослаблению карантинных запретов.

"Мне кажется, сегоднясамое важное - это побудить власть к четким действиям", - сказал депутат.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" требует, чтобы парламент собрался на внеочередное заседание для принятия решений по безопасности врачей.

"Как надо не любить свой народ, как надо не любить людей, чтобы уже на протяжении нескольких недель не ставить в повестку дня вопрос о страховании медиков?" - отметил Олег Синютка.

По его словам, второй важный вопрос, который необходимо решить - это экономическое стимулирование.

"Не надо быть макроэкономистом, чтобы понять, что сегодня бизнес требует очень четкого сигнала - программы действий, поддержки, протекционизма, поддержки экспорта, борьбы за внешние рынки", - добавил депутат.

"Сегодня нужно сделать все для того, чтобы спасти страну", - подчеркнул Олег Синютка.