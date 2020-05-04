В Запорожье в интернате коронавирусом заразился 6-летний ребенок

4 мая, 2020, 20:58

В детском психоневрологическом интернате Запорожье, подчиненном областному совету, выявлен случай заболевания коронавирусом в 6-летнего мальчика

Об этом заявил директор Запорожского лабораторного центра МЗ Роман Терехов, сообщает Радио Свобода.

"В детском психоневрологическом интернате Запорожья, подчиненном областному совету, выявлен случай заболевания COVID-19 у 6-летнего мальчика. Само заведение находится на карантине еще с 13 марта. Всего в нем находится 126 человек. Ближайший контакт, благодаря которому могло быть распространение - это 116 человек. Всех вчера обследовали", - сообщил Терехов.

Терехов отметил, что сейчас все материалы в работе. Из этих 116 человек 59 - это контактные дети и 57 - это работники данного интерната. Часть тестов проработали. Положительных результатов нет.

Сейчас установить источник заражения эпидемиологам пока не удалось. Они предполагают, что мальчик мог подхватить вирус от кого-то из родных, посещавших его в заведении.

Напомним, в Днепропетровской области по состоянию на 18:00, 4 мая лабораторно подтверждено 18 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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