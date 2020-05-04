В Украину вернулись более 350 украинцев из Египта и ОАЭ
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Самолетами из Шарм-эль-Шейхе и Дубая в Украину прибыли более 350 украинских. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Никто из пассажиров на самочувствие не жаловался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Действуй дома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.
За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд 13 тыс. человек. Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.
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