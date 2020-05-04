 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украину вернулись более 350 украинцев из Египта и ОАЭ

В Украину вернулись более 350 украинцев из Египта и ОАЭ


фото: reuters
Самолетами из Шарм-эль-Шейхе и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев, которые установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Самолетами из Шарм-эль-Шейхе и Дубая в Украину прибыли более 350 украинских. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Никто из пассажиров на самочувствие не жаловался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Действуй дома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд 13 тыс. человек. Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

3 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать