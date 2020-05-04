 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украину прилетел "Антей" с бесплатным медгрузом, - "Нафтогаз"

В Украину прилетел "Антей" с бесплатным медгрузом, - "Нафтогаз"


фото: Слово і Діло
В Украину из Китая прибыл АН-22 "Антей", который привез оборудование и средства защиты для медиков

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"

"Мы закупили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты медиков." Антей "- один из двух самолетов, который доставил этот важнейший груз в Украину! А завтра ждем "Мрию", - говорится в сообщении.

В самолете доставили 65,6 тыс. защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 12 мобильных цифровых рентген-аппаратов

В компании отметили, что медицинское оборудование и защитные костюмы бесплатно распределят между больницами страны, которые определит Минздрав. Доставку по больницам также берет на себя "Нафтогаз".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать