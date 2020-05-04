В Украину прилетел "Антей" с бесплатным медгрузом, - "Нафтогаз"

4 мая, 2020, 21:45

В Украину из Китая прибыл АН-22 "Антей", который привез оборудование и средства защиты для медиков

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"

"Мы закупили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты медиков." Антей "- один из двух самолетов, который доставил этот важнейший груз в Украину! А завтра ждем "Мрию", - говорится в сообщении.

В самолете доставили 65,6 тыс. защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 12 мобильных цифровых рентген-аппаратов



В компании отметили, что медицинское оборудование и защитные костюмы бесплатно распределят между больницами страны, которые определит Минздрав. Доставку по больницам также берет на себя "Нафтогаз".