В Украине построят хранилище для переработанных в РФ радиоактивных отходов, - госагентство
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.
"Согласно генеральному плану хранилище будет построено на комплексе производств "Вектор". Оно гарантирует радиационную безопасности и надежное промежуточное хранение высокоактивных радиоактивных отходов в течение всего срока его эксплуатации сроком до 100 лет", - говорится в сообщении.
Сейчас готовится документация для объявления тендера.
Согласно межправительственному соглашению о научно-техническом сотрудничестве в области атомной энергетики от 14 января 1993 года Украина должна принять на хранение высокоактивные радиоактивные отходы, которые возвращаются из РФ после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.
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