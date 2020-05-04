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Espreso.tvОбществоВ Украине построят хранилище для переработанных в РФ радиоактивных отходов, - госагентство

В Украине построят хранилище для переработанных в РФ радиоактивных отходов, - госагентство

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения утвердило проект строительства хранилища для промежуточного хранения радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из РФ после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

"Согласно генеральному плану хранилище будет построено на комплексе производств "Вектор". Оно гарантирует радиационную безопасности и надежное промежуточное хранение высокоактивных радиоактивных отходов в течение всего срока его эксплуатации сроком до 100 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас готовится документация для объявления тендера.

Согласно межправительственному соглашению о научно-техническом сотрудничестве в области атомной энергетики от 14 января 1993 года Украина должна принять на хранение высокоактивные радиоактивные отходы, которые возвращаются из РФ после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

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