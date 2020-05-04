В Украине не знают, что делать с 4,3 млн евро от УЕФА

4 мая, 2020, 16:16

В Украинской ассоциации футбола еще не знают, как будут использованы 4,3 млн евро, которые УЕФА выделил каждой стране на борьбу с последствиями COVID-19

Об этом сообщает tribuna.com.

По информации источника, УАФ изучает ситуацию, советуется с региональными ассоциациями и анализирует возможные последствия возобновления чемпионата - от этого зависит, какие сферы украинского футбола будут больше других нуждаться в финансовой помощи.

В Украинской ассоциации футбола пока не готовы сказать, какая именно часть денег будет использована для конкретных нужд.