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Espreso.tvСпортВ Украине не знают, что делать с 4,3 млн евро от УЕФА

В Украине не знают, что делать с 4,3 млн евро от УЕФА


фото: uaf.ua
В Украинской ассоциации футбола еще не знают, как будут использованы 4,3 млн евро, которые УЕФА выделил каждой стране на борьбу с последствиями COVID-19

Об этом сообщает tribuna.com.

По информации источника, УАФ изучает ситуацию, советуется с региональными ассоциациями и анализирует возможные последствия возобновления чемпионата - от этого зависит, какие сферы украинского футбола будут больше других нуждаться в финансовой помощи.

В Украинской ассоциации футбола пока не готовы сказать, какая именно часть денег будет использована для конкретных нужд.

 

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