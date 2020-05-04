В Украине не знают, что делать с 4,3 млн евро от УЕФА
4 мая, 2020, 16:16
В Украинской ассоциации футбола еще не знают, как будут использованы 4,3 млн евро, которые УЕФА выделил каждой стране на борьбу с последствиями COVID-19
Об этом сообщает tribuna.com.
По информации источника, УАФ изучает ситуацию, советуется с региональными ассоциациями и анализирует возможные последствия возобновления чемпионата - от этого зависит, какие сферы украинского футбола будут больше других нуждаться в финансовой помощи.
В Украинской ассоциации футбола пока не готовы сказать, какая именно часть денег будет использована для конкретных нужд.
- 27 апреля сообщалось, что матчи украинской премьер-лиги могут возобновиться в середине июня.
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