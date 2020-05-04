В Тернополе с 5 мая возобновят работу отдельные предприятия, - городской штаб по борьбе с коронавирусом

4 мая, 2020, 18:12

Со вторника, 5 мая, в Тернополе возобновят работу заведения общественного питания, кафе и стоматологии

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook.

Соответствующее решение было принято на заседании штаба в понедельник, 4 мая.

"Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом решили: разрешить работу предприятий по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки при условии обеспечения персонала (защита лица и глаз, рук) и потребителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, а также соблюдением требований санитарной обработки помещений не реже, чем два раза в день, температурного скрининга работников на начало работы, бесконтактной передачи заказа", - отметим но в сообщении.

Разрешается также торговля продуктами быстрого питания, в частности кофе и горячими напитками в одноразовой упаковке, с запретом еды и напитков на месте.

Отмечается, что разрешено продолжить деятельность по предоставлению финансовых услуг при условии пребывания в помещении не более чем одного посетителя, и восстановить неотложную стоматологическую помощь в частных стоматологических клиниках и кабинетах по предварительной записи, не более одного пациента в кабинете, и при наличии размещенной в доступном для посетителей месте справки о результатах ПЦР-тестирования персонала на коронавирус.

Напомним, 4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные меры после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов.

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