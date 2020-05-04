В Сумах на карантин закрыли супермаркет из-за коронавируса у продавца
Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
Он отметил, что за трое суток лаборатория подтвердила 10 случаев заболевания, а количество подозрений в области возросло до почти 500.
"У нас среди продавцов был обнаружен подозрительный случай. Затем методом ПЦР было подтверждено, что женщина заболела COVID-19. Магазин пока не будет работать, мы приняли все меры, чтобы болезнь не распространялась дальше", - заявил Мацюк.
По его словам, владельцы торгового заведения пошли навстречу инфекционистам. В магазине уже провели дезинфекцию, все работники на самоизоляции, им начали делать ПЦР-тесты.
"Уже обследованы все близкие контакты, по семье еще у трех человек подтверждено (инфицирование коронавирусом - ред.), результаты исследования биоматериалов ребенка сегодня ожидают. Всего приняли биоматериалы у 70 человек", - сообщил Мацюк.
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