В структурах МВД зафиксировано уже 241 заражение коронавирусом

4 мая, 2020, 19:24

По состоянию на 4 мая в Нацполиции 142 подтвержденных случая, в самом министерстве - 59, в Нацгвардии - 19.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, передает Еспресо.TV .

"По состоянию на сейчас (4 мая, - ред.) в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 17 Национальная гвардия - 19, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственная миграционная служба - 1. Кроме того, среди работников Министерства внутренних дел есть 59 случаев заболевания ", - говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что каждый день на охрану общественного порядка заступает более 22 тыс. полицейских и гвардейцев и около 2 тыс. пограничных нарядов

"Для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР, оперативно было закуплено в марте-апреле - 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспрессестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс.пар одноразовых перчаток. Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине", - заявили в МВД.

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