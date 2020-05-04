В России второй день подряд число новых заражений коронавирусом превышает 10 тыс.

4 мая, 2020, 12:19

В России второй день подряд фиксируют более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки был обнаружен еще 10 581 случай заболевания

Согласно официальным данным, всего в России заражены 145 268 человек.

Больше всего новых зараженных в сутки обнаружили в Москве - 5795. В Московской области зафиксировали еще 803 случая, в Санкт-Петербурге - 317, в Мурманской области - 280, в Дагестане - 160, в Нижегородской области - 157, в Брянской области - 102.

За минувшие сутки в России зафиксировали 76 летальных случаев, всего в стране умерли 1356 пациентов с коронавируса.

Выписаны из больниц 1456 человек в сутки. Всего выздоровели 18 095 человек.