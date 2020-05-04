В Одессе пьяный с пистолетом и ножом пытался попасть на затонувший танкер DELFI

"Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. Предварительно - он имел признаки опьянения", - написал он.

Спасатели задержали нарушителя и вызвали на место полицию. А прибывшие полицейские изъяли у задержанного травматическое оружие и нож.