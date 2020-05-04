В Одессе пьяный с пистолетом и ножом пытался попасть на затонувший танкер DELFI
4 мая, 2020, 17:31
В Одессе пьяный мужчина с пистолетом и ножом хотел попасть на затонувший в прошлом году танкер DELFI
Об этом сообщил пресс-секретарь одного из заместителей мэра города Николай Покровский в Facebook.
"Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. Предварительно - он имел признаки опьянения", - написал он.
Спасатели задержали нарушителя и вызвали на место полицию. А прибывшие полицейские изъяли у задержанного травматическое оружие и нож.
- Напомним, 21 ноября в море вблизи Одессы сел на мель и перевернулся танкер.
- Экипаж танкера пришлось эвакуировать.
- В море произошел масштабный разлив нефтепродуктов, содержание которых в воде пока превышает норму в 53 раза.
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