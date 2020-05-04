 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе пьяный с пистолетом и ножом пытался попасть на затонувший танкер DELFI

В Одессе пьяный с пистолетом и ножом пытался попасть на затонувший танкер DELFI


фото: dumskaya
В Одессе пьяный мужчина с пистолетом и ножом хотел попасть на затонувший в прошлом году танкер DELFI

Об этом сообщил пресс-секретарь одного из заместителей мэра города Николай Покровский в Facebook.

"Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. Предварительно - он имел признаки опьянения", - написал он.

Спасатели задержали нарушителя и вызвали на место полицию. А прибывшие полицейские изъяли у задержанного травматическое оружие и нож.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать