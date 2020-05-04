В Нью-Йорке 101-летняя женщина вылечилась от коронавируса: при жизни она пережила две пандемии
4 мая, 2020, 08:37
Жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман пережила рак, внутренние кровотечения, сепсис и две пандемии, 101-летняя женщина смогла побороть коронавирус
Об этом сообщает CNN.
Администратор дома престарелых возле озера Мохеган, где живет Фридман сказал, что женщина проживала жизнь так, будто ничего не произошло.
"У нее с моим папой одновременно был рак. Она выжила. Он нет", - сказала дочь Фридман, Джоанна Мерола.
Фридман родилась в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Это было в разгар пандемии 1918 года, и она заразилась. Ее мать умерла, рожая, и две сестры помогли Джоанне выжить.
Фридман заразилась коронавирусом, затем изолировалась в своей комнате и в течение нескольких недель боролась с болезнью. И ей это удалось.
God Bless Angelina Friedman! pic.twitter.com/Jj14PMv5p7- Pancho Friel (@PanchoFrielSr) April 29, 2020
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