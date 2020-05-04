В Нью-Йорке 101-летняя женщина вылечилась от коронавируса: при жизни она пережила две пандемии

Об этом сообщает CNN.

Администратор дома престарелых возле озера Мохеган, где живет Фридман сказал, что женщина проживала жизнь так, будто ничего не произошло.

"У нее с моим папой одновременно был рак. Она выжила. Он нет", - сказала дочь Фридман, Джоанна Мерола.

Фридман родилась в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Это было в разгар пандемии 1918 года, и она заразилась. Ее мать умерла, рожая, и две сестры помогли Джоанне выжить.

Фридман заразилась коронавирусом, затем изолировалась в своей комнате и в течение нескольких недель боролась с болезнью. И ей это удалось.