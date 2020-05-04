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Espreso.tvОбществоВ Нью-Йорке 101-летняя женщина вылечилась от коронавируса: при жизни она пережила две пандемии

В Нью-Йорке 101-летняя женщина вылечилась от коронавируса: при жизни она пережила две пандемии


фото: CNN
Жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман пережила рак, внутренние кровотечения, сепсис и две пандемии, 101-летняя женщина смогла побороть коронавирус

Об этом сообщает CNN.

Администратор дома престарелых возле озера Мохеган, где живет Фридман сказал, что женщина проживала жизнь так, будто ничего не произошло.

"У нее с моим папой одновременно был рак. Она выжила. Он нет", - сказала дочь Фридман, Джоанна Мерола.

Фридман родилась в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Это было в разгар пандемии 1918 года, и она заразилась. Ее мать умерла, рожая, и две сестры помогли Джоанне выжить.

Фридман заразилась коронавирусом, затем изолировалась в своей комнате и в течение нескольких недель боролась с болезнью. И ей это удалось.

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