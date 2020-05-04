 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ найденных мертвыми на Бали украинцев не выявили COVID-19, - МИД

В найденных мертвыми на Бали украинцев не выявили COVID-19, - МИД


фото: reuters
У умерших на острове Бали двух граждан Украины COVID-19 не выявлен

Об этом Укринформу сообщил глава Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти полиция планирует в ближайшее время проведение вскрытия тел", - отметил дипломат.

Он сообщил, что посольство Украины в Индонезии предоставило местным правоохранителям данные дочери супругов для получения согласия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

3 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать