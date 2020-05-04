В найденных мертвыми на Бали украинцев не выявили COVID-19, - МИД
4 мая, 2020, 16:53
У умерших на острове Бали двух граждан Украины COVID-19 не выявлен
Об этом Укринформу сообщил глава Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти полиция планирует в ближайшее время проведение вскрытия тел", - отметил дипломат.
Он сообщил, что посольство Украины в Индонезии предоставило местным правоохранителям данные дочери супругов для получения согласия.
- На курортном острове Бали в Индонезии в отеле были найдены мертвыми двое граждан Украины.
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