В найденных мертвыми на Бали украинцев не выявили COVID-19, - МИД

4 мая, 2020, 16:53

У умерших на острове Бали двух граждан Украины COVID-19 не выявлен

Об этом Укринформу сообщил глава Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти полиция планирует в ближайшее время проведение вскрытия тел", - отметил дипломат.

Он сообщил, что посольство Украины в Индонезии предоставило местным правоохранителям данные дочери супругов для получения согласия.