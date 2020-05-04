В ежегодной всеукраинской онлайн-викторине о ЕС приняли участие более 60 тысяч школьников и студентов

4 мая, 2020, 17:39

В ежегодной онлайн-Евровикторини, которая проводится шестой год подряд, приняли участие более 60 тысяч школьников и студентов со всей Украины

Как рассказали организаторы Евровикторины, цель этого мероприятия - углублять знания молодежи о евроинтеграции, Европейском Союзе и отношениях с Украиной, и проводится он при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

В этом году викторина продлится до 16 сентября, а окончательные итоги будут объявлены в октябре-ноябре.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта: www.euroquiz.org.ua/euroquiz и ответить на вопросы всех пяти тематических блоков - что такое Европейский Союз; украинцы в ЕС; культура и спорт стран ЕС; жизнь в ЕС; инновации и развитие ЕС. В каждом из этих блоков содержится по 15-20 вопросов. Викторина рассчитана на две возрастные категории - для подростков до 14 лет и для молодежи от 15 лет, соответственно, разница в сложности вопросов.

Победителями Евровикторины 2020 станут сто лучших игроков в каждой категории, которые ответят на все вопросы и получат высокие баллы. Лучшие участники будут награждены призами от Представительства ЕС в Украине.

Каждый участник может заработать баллы за скорость и успешность прохождения тематического раунда.

В викторины есть даже своя внутренняя валюта - квизкоин. Чем чаще игрок заходит в викторины, тем больше квизкоинов может получить, которые впоследствии будут обмениваться на сувениры.

Все подробности и условия указаны на сайте проекта.

Справка: Всеукраинская Евровикторина проводится с 2015 года по инициативе Представительства Европейского Союза в Украине. Викторина призвана углубить знания украинской молодежи о ЕС, способствовать сближению и коммуникации молодежи в странах Евросоюза и Украины.