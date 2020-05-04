В Британии за сутки смертность от коронавируса уменьшилась почти вдвое
Об этом свидетельствуют данные института имени Джона Хопкинса, который ведет подсчет случаев заражения коронавируса.
За последние сутки в стране погибли 315 человек.
На прошлой неделе количество смертей росла несколько дней подряд после того, как в данные стали включать случаи смерти не только в больницах, а во всех местах, в том числе в домах престарелых. В субботу сообщалось о 621 умершего.
Читайте также: ВОЗ и Оксфорд проводят крупнейшие испытания лекарства от коронавируса
Всего с начала эпидемии коронавирус COVID-19 был диагностирован в более чем 187 000 человек.
Во всем мире количество случаев заболевания превысило 3,5 миллиона. Более 247 000 человек умерли.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь