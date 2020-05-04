 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Британии за сутки смертность от коронавируса уменьшилась почти вдвое

В Британии за сутки смертность от коронавируса уменьшилась почти вдвое


фото: reuters
По данным на 4 мая, количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Великобритании составило 28 520 человек

Об этом свидетельствуют данные института имени Джона Хопкинса, который ведет подсчет случаев заражения коронавируса.

За последние сутки в стране погибли 315 человек.

На прошлой неделе количество смертей росла несколько дней подряд после того, как в данные стали включать случаи смерти не только в больницах, а во всех местах, в том числе в домах престарелых. В субботу сообщалось о 621 умершего.

Читайте также: ВОЗ и Оксфорд проводят крупнейшие испытания лекарства от коронавируса

Всего с начала эпидемии коронавирус COVID-19 был диагностирован в более чем 187 000 человек.

Во всем мире количество случаев заболевания превысило 3,5 миллиона. Более 247 000 человек умерли.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

3 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать