В Британии за сутки смертность от коронавируса уменьшилась почти вдвое

4 мая, 2020, 10:39

По данным на 4 мая, количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Великобритании составило 28 520 человек

Об этом свидетельствуют данные института имени Джона Хопкинса, который ведет подсчет случаев заражения коронавируса.

За последние сутки в стране погибли 315 человек.

На прошлой неделе количество смертей росла несколько дней подряд после того, как в данные стали включать случаи смерти не только в больницах, а во всех местах, в том числе в домах престарелых. В субботу сообщалось о 621 умершего.

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Всего с начала эпидемии коронавирус COVID-19 был диагностирован в более чем 187 000 человек.

Во всем мире количество случаев заболевания превысило 3,5 миллиона. Более 247 000 человек умерли.