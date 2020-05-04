В апреле госбюджет недополучил 11,6% от запланированных доходов, - Госказначейство
4 мая, 2020, 13:25
Доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% или на 13,6 млрд грн меньше запланированных 117,59 млрд грн
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы Украины.
По сравнению с апрелем прошлого года доходы сократились на 7,1% (на 7,99 млрд грн).
Согласно данным Госказначейства, в целом за первые 4 месяца 2020 государственный бюджет недополучил 41,39 млрд грн гривен, которые планировалось собрать в виде налогов. Недовыполнение бюджета от началу 2020 года составил 11,6%.
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