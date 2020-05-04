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Espreso.tvОбществоУкрзализныця планирует выплачивать работникам помощь в случае заболевания COVID-19, - Криклий

Укрзализныця планирует выплачивать работникам помощь в случае заболевания COVID-19, - Криклий


фото: 24tv
"Укрзализныця" намерена выплачивать сотрудникам помощь в случае заболевания COVID-19

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram 4 мая.

"Специалисты, в которых было диагностировано и подтверждено коронавирус, получат материальную помощь в размере: до 10 000 гривен в случае тяжелого течения заболевания; в 6000 гривен - если болезнь проходила без осложнений ", - написал Криклий.

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