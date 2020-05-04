Укрзализныця планирует выплачивать работникам помощь в случае заболевания COVID-19, - Криклий

4 мая, 2020, 10:30

"Укрзализныця" намерена выплачивать сотрудникам помощь в случае заболевания COVID-19

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram 4 мая.

"Специалисты, в которых было диагностировано и подтверждено коронавирус, получат материальную помощь в размере: до 10 000 гривен в случае тяжелого течения заболевания; в 6000 гривен - если болезнь проходила без осложнений ", - написал Криклий.