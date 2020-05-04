Укрзализныця планирует выплачивать работникам помощь в случае заболевания COVID-19, - Криклий
4 мая, 2020, 10:30
"Укрзализныця" намерена выплачивать сотрудникам помощь в случае заболевания COVID-19
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram 4 мая.
"Специалисты, в которых было диагностировано и подтверждено коронавирус, получат материальную помощь в размере: до 10 000 гривен в случае тяжелого течения заболевания; в 6000 гривен - если болезнь проходила без осложнений ", - написал Криклий.
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