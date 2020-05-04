Укрспирт в 2,5 раза увеличил чистую прибыль

4 мая, 2020, 16:18

Государственное предприятие "Укрспирт" за первый квартал этого года увеличило чистую прибыль на 151% - до почти 9,3 млн грн. Прошлогодний результат составил 3,7 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ГП.

К такому результату привела детенизация и либерализация отрасли. Упрощенный механизм закупок позволил ФОПам и юридическим лицам заключить с предприятием 150 договоров на отгрузку 3,5 тыс. литров спирта, заметил и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун.

Объем налогов, которые уплатило предприятие составил 152,3 млн грн, что 64,4% больше, чем в прошлом году. За первые три месяца года "Укрспирт" реализовал почти 1,5 млн декалитров спирта, в прошлом году этот показатель был меньше на 28% - 1,1 млн декалитров.

Напомним, государственное предприятие "Укрспирт" от начале апреля поставило 2,6 млн л дезинфицирующего средства украинским производителям.