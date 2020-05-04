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Espreso.tvСпортУкраинский боксер призвал промоутера Усика выгнать тренера-сепаратиста

Украинский боксер призвал промоутера Усика выгнать тренера-сепаратиста


фото: instagram.com/serge_lapin
Украинский боксер Иван Редкач призвал промоутера Александра Красюка выгнать тренера и менеджера Сергея Лапина

Об этом боксер написал уFacebook.

"Доброе утро, Саша (прим. - Красюк) Скажи, пожалуйста, как ты мог допустить сепаратиста в команду Саши Усика. Он как марионетка - и нашим, и вашим, где нужно - украинец, где нужно - русский, при этом тянет прикол и обзывает "тупым" самого Виталия Владимировича Кличко - легенду мирового бокса, икону и действующего мэра Киева. Прими меры, чтобы покинул территорию страны этот психолог-тренер ", - написал Иван Редкач.

В 2016-м году Сергей Лапин представлял Крым на чемпионате России по боксу. Сейчас он работает тренером Александра Усика.

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