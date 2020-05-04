Украинские заробитчане в 2020 году будут посылать домой меньше денег, - НБУ

4 мая, 2020, 12:12

Объем денежных переводов от украинских заробитчан в 2020 году снизится до $ 10 млрд с $ 12,5 млрд год назад

Об этом говорится в инфляционной отчете Национального банка Украины.

В НБУ объясняют, что падение произойдет на фоне карантинных мероприятий в странах мира и возвращения в Украину 10% работников, а также отсутствие возможности поехать на сезонные работы еще 10% таких работников.

"По экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине", - сообщили в НБУ.

В то же время доходы работников, оставшихся за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономик этих стран, считают в Нацбанке.

Этот прогноз основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года. Впрочем падения переводов от гастарбайтеров будет больше, чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия, считают в Нацбанке.

Напомним, согласно данным Всемирного банка, в 2019 году Украина стала крупнейшим получателем денежных переводов в Европе и центральной Азии. Трудовые мигранты перевели домой $ 15,8 млрд