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Espreso.tvОбществоУкраинские заробитчане в 2020 году будут посылать домой меньше денег, - НБУ

Украинские заробитчане в 2020 году будут посылать домой меньше денег, - НБУ


фото: reuters
Объем денежных переводов от украинских заробитчан в 2020 году снизится до $ 10 млрд с $ 12,5 млрд год назад

Об этом говорится в инфляционной отчете Национального банка Украины.

В НБУ объясняют, что падение произойдет на фоне карантинных мероприятий в странах мира и возвращения в Украину 10% работников, а также отсутствие возможности поехать на сезонные работы еще 10% таких работников.

"По экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине", - сообщили в НБУ.

В то же время доходы работников, оставшихся за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономик этих стран, считают в Нацбанке.

Этот прогноз основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года. Впрочем падения переводов от гастарбайтеров будет больше, чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия, считают в Нацбанке.

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