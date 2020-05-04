Украинские промышленники настаивают на поддержке отечественных производителей

4 мая, 2020, 10:14

Главе государства продемонстрировали испытание техники на специальном полигоне и широкий модельный ряд продукции предприятия, который включает более 50 моделей автомобилей гражданского и военного назначения. Президент положительно оценил презентацию и возможности техники.

"Эти испытания действительно впечатляют. Нужно на всех уровнях поддержать украинское производство, потому что здесь работают наши люди", - подчеркнул Владимир Зеленский.

"АвтоКрАЗ" в настоящее время находится в сложной ситуации, поэтому его руководство вместе с главой государства, министром инфраструктуры Владиславом Криклием и руководителями области и города обсудили пути вывода завода из кризиса. Президент Зеленский В.А. подчеркнул необходимость усиления поддержки украинских предприятий (и ЧАО "АвтоКрАЗ" в частности) со стороны государственных структур, акцентировав внимание на закупке техники именно отечественного производства. Кроме того, обратил внимание и на то, что следовало бы подумать о доступности кредитов и поддержке тех, кто закупает технику отечественного производителя. Здесь вспомнили и о компенсации кредитной ставки для тех, кто закупает технику Беларуси в Украину, и необходимости таких программ для приобретения отечественных автомобилей.





К сожалению, несмотря на это, внутренний рынок страны продолжает наполняться грузовыми автомобилями иностранного производства, аналоги которых производятся в Украине, ставя на грань выживания высокотехнологичные отрасли промышленности. ЗАО «АвтоКрАЗ», плодотворно сотрудничая с Министерством обороны Украины, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственным агентством автомобильных дорог Украины, разработал и изготовил сотни автомобилей, но сегодня государственные, городские и областные структуры продолжают прописывать государственные тендеры под закупку конкретных автомобилей - МАЗ.

Собственными силами, не обращая внимания на экономические трудности, не дожидаясь любой государственной помощи, "АвтоКрАЗ" в течение многих лет работает над созданием новейших образцов автомобильной техники, учитывая потребности рынка в различных сегментах: коммунальном, дорожном, строительном, сельскохозяйственном и других.

Создание новейших образцов происходит на заводе от начального этапа - конструкторского проектирования, до выхода готовой единицы техники с последующей проверкой профильными специалистами испытательного центра.

В 2014-2015 годах "АвтоКрАЗ" поставлял Вооруженным силам Украины до тысячи автомобилей в год. Но впоследствии объемы заказов начали падать, а с 2018 года заказы прекратились вообще.





Руководством завода по заданию Президента составлен план производства продукции, в котором указано, сколько и какой продукции автозаводцы готовы производить, какой стоимости, какая при этом будет заработная плата работников и какая сумма налогов будет выплачена государству.

"АвтоКрАЗ" сейчас акцентирует внимание на изготовлении автомобилей для нужд Министерства обороны, работает в направлении производства специальной техники для коммунальных предприятий, местных общин и частного сектора.

На сегодня военная техника КрАЗ задействована в более чем 50 проектах разработки и испытания новой военной техники. Например, всем известные разработки ракетного комплекса Р-360 «Нептун», РСЗО «Верба», САУ "Богдана" и других.

Машиностроение традиционно является одной из ведущих отраслей экономики в промышленно развитых странах, что обеспечивает наибольшую удельную долю занятости населения. Каждое рабочее место в машиностроении производит создание 10 рабочих мест в таких важных для экономики Украины отраслях как металлургия, нефтехимия, станкостроение, электроника и электротехника и др.

Лоббирование интересов иностранных производителей в последние годы привело к стагнации «КрАЗа», от стабильной работы которого зависит благосостояние более двух тысяч его работников и до 250 тысяч работников смежных отраслей. Следует отметить, что для производства автомобилей наше предприятие дополнительно сотрудничает около с 150 предприятиями Украины. Крупнейшие украинские поставщики «АвтоКрАЗ» ООО «Метинвест», ООО «Премиори», Белая Церковь, ООО «Сферос-Электрон», г. Львов, АО «ПТМЗ», г.Полтава, ООО НПП «ПРОМТРАНСЭНЕРГО», г. Суми ООО «Сейф Гласс Факторы», г. Бердичев, ООО «СКФ Украина», г. Луцк, ГП "Электротяжмаш", г.Харьков, ЗАО "Кредмаш", г. Кременчуг и другие.

Состояние экономики государства и экономическое положение отечественных производителей неразрывно связаны между собой. Неравные конкурентные условия совершенно не способствуют развитию производства ЗАО «АвтоКрАЗ», а закупка иностранной техники влечет за собой «вымывание» государственных средств за пределы Украины и наносит существенный вред украинской экономике. Несмотря на то что аналогичную технику производит «АвтоКрАЗ», имеем следующий рейтинг продаж новых грузовых автомобилей в Украине в 2019 году в гражданском секторе: на первых позициях МАЗ (17,56%), MERCEDES-BENZ (12,63%), МАN (11,17%), SCANIA (10,55%), VOLVO (6,88%). Единственное же отечественное предприятие - «АвтоКрАЗ», в структуре продаж имеет только 4,10%.

ЗАО «АвтоКрАЗ» - единственный украинский производитель грузовой техники, который может в полной мере обеспечить импортозамещение в стране современной, эффективной и надежной техникой, предназначенной для различных секторов экономики. На сегодняшний день на «КрАЗе» существуют мощности для производства 7000 автомобилей в год при односменном режиме работы.

Практика защиты предприятий, разрабатывающих и производящих продукцию для отечественного рынка с целью импортозамещения, наращивания экспорта и восстановления внутреннего производства, известна каждой стране.

Равнодушие со стороны государства к отечественному производителю, отсутствие приоритетности при осуществлении закупок в военном и гражданском секторах приводит к снижению жизненного уровня населения, занятого в промышленности и потере рабочих мест на предприятии. Недостаточный объем оборотных средств, неритмичность производства вызывает задержки платежей, сбои в закупке комплектующих по существующим контрактам, увеличение сроков изготовления продукции препятствует сотрудничеству с новыми покупателями.

Мы обращаемся к руководству государства с предложением - привлечь ЗАО «АвтоКрАЗ» к государственным проектам, приняв во внимание наши возможности и готовность поставлять качественную отечественную технику. Также, обращаемся с просьбой принять меры по официальной поддержке автомобилестроительной отрасли путем привлечения отечественного производителя к выполнению планов общегосударственных программ и использования государственных средств как механизма стимулирования рынка автомобильного транспорта, только на приобретение техники национального производителя с учетом максимально возможного процента локализации (государственные закупки МО, ГСЧС, Укравтодора и др.). Максимальный процент локализации инвестиционного проекта (при прочих равных условиях) должен стать главным критерием оценки победителя тендера с участием иностранного и украинского производителей.

МВФ на фоне пандемии коронавируса снизил свои прогнозы по росту мировой экономики и предупредил о падении объемов производства в мире в 2020 году до такого уровня, которого еще не было со времен Великой депрессии 1930-х годов. Причем МВФ прогнозирует, что развитые экономики упадут на 6%, что же говорить о нашей стране? Эксперты ухудшили прогноз ВВП Украины с роста в 3,2% к падению в 4,2% в 2020 году согласно прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Коллектив компании "АвтоКрАЗ" поддерживает позицию правления Укрзализныци и призыв коллектива ПАО «КВСЗ» по углублению локализации производства.

Мы готовы в полной мере обеспечить импортозамещение в стране современными, эффективными и надежными автомобилями, предназначенными для различных секторов экономики, и с надеждой ожидаем положительных сдвигов в машиностроительной отрасли от правительства страны.

Содействие развитию национального производства положительно повлияет как на отрасль, так и на экономику страны в целом: создание новых рабочих мест, повышение уровня зарплат, увеличение налоговых платежей в государственный и местный бюджеты, обеспечение модернизации основных фондов организаций, повышение их конкурентоспособности и рентабельности и тому подобное.