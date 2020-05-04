Украинцы в апреле сократили покупку новых авто на 41%, - Укравтопром
Об этом сообщил "Укравтопром".
По сравнению с мартом, продажи упали на 41% (продано 6,2 тыс. авто). В феврале продано 7 тыс., а в январе - 7,1 тыс. автомобилей.
Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка: Renault, Toyota, KIA.
На четвертое место поднялся BMW, в прошлом году занимал девятую позицию, а в предыдущем месяце - тринадцатую. Mercedes-Benz оказался одним из немногих брендов, которые продемонстрировали рост продаж в годовом измерении, показав шестой результат месяца. Годом ранее он занимал четырнадцатое место рейтинга, а в марте этого года был одиннадцатым.
ТОП-10 брендов рынка новых легковых автомобилей в апреле 2020:
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Renault - 771 шт. (-31% до апреля-2019)
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Toyota - 428 шт. (-56%);
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KIA - 259 шт. (-59%);
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BMW - 184 шт. (-11%);
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Skoda - 180 шт. (-67%);
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Mercedes-Benz - 177 шт. (+ 16%);
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Mazda - 173 шт. (-15%);
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Nissan - 133 шт. (-69%);
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Peugeot - 131 шт. (-33%);
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Hyundai - 121 шт. (-68%).
Самым продаваемым автомобилем месяца стал Renault Duster - 278 штук.
Всего за период с января по апрель текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 23,9 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем в прошлом году.
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