Украинцы начали выходить из карантина самостоятельно: количество вакансий и ФЛП растет, - Опендатабот

4 мая, 2020, 12:51

В течение последней недели количество активных вакансий на сайте поиска работы Work.ua выросла на 2000, а количество новых ФЛП - на 2,123 тысячи

Об этом сообщила платформа по работе с открытым данным Опендатабот.

Согласно их исследованиям, заразсайти поиска работы 25000 активных вакансий, в карантин было 54000.

Также сообщается, что 3% ресторанов возобновили свою работу. Продажи заведений общественного питания постепенно начали расти. За время карантина закрылось 62% учреждений.

️Вартисть аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упали в цене. Сейчас она составляет 11 100 и 19 300 соответственно. Трехкомнатные квартиры сначала росли в цене, но на прошлой неделе их средняя стоимость снизилась на 300 грн и теперь составляет 34 900 грн.

Передвижения украинцев, пешеходов и водителей, выросли на 15%.