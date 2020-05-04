Украинцы начали выходить из карантина самостоятельно: количество вакансий и ФЛП растет, - Опендатабот
Об этом сообщила платформа по работе с открытым данным Опендатабот.
Согласно их исследованиям, заразсайти поиска работы 25000 активных вакансий, в карантин было 54000.
Также сообщается, что 3% ресторанов возобновили свою работу. Продажи заведений общественного питания постепенно начали расти. За время карантина закрылось 62% учреждений.
️Вартисть аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упали в цене. Сейчас она составляет 11 100 и 19 300 соответственно. Трехкомнатные квартиры сначала росли в цене, но на прошлой неделе их средняя стоимость снизилась на 300 грн и теперь составляет 34 900 грн.
Передвижения украинцев, пешеходов и водителей, выросли на 15%.
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