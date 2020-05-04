Украина готова организовать трансферы на заработки в Финляндию для 15 тыс. граждан, - Пристайко

4 мая, 2020, 19:08

Правительство поможет украинским заробитчанам добраться до Финляндии

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам посла Финляндии Пяйви Лайне, финские фермеры готовы трудоустроить 15 тыс. украинцев.

"Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - сообщила Лайне.

Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев, в частности для работы на сельскохозяйственной технике и более поздних работах по сбору урожая ягод и тому подобное.

В свою очередь, вице-премьер-министр Вадим Пристайко заверил, что Украина поможет украинским заробитчанам добраться до Финляндии, в частности, организует необходимое количество авиарейсов.

"Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечению качественной медицинской страховки, проведению наблюдения", - отметил Пристайко.