Украина готова организовать трансферы на заработки в Финляндию для 15 тыс. граждан, - Пристайко
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По словам посла Финляндии Пяйви Лайне, финские фермеры готовы трудоустроить 15 тыс. украинцев.
"Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - сообщила Лайне.
Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев, в частности для работы на сельскохозяйственной технике и более поздних работах по сбору урожая ягод и тому подобное.
В свою очередь, вице-премьер-министр Вадим Пристайко заверил, что Украина поможет украинским заробитчанам добраться до Финляндии, в частности, организует необходимое количество авиарейсов.
"Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечению качественной медицинской страховки, проведению наблюдения", - отметил Пристайко.
- Ранее СМИ сообщали, что украинская власть не позволяет чартерам с работниками вылетать из Украины. В частности, авиакомпании "МАУ" запретили выполнить рейс с украинскими гражданами по маршруту Киев - Лондон.
- Вице-премьер Вадим Пристайко ранее заявил, что проведет переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.
- Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы, заявил вчера глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
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