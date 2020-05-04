 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина готова организовать трансферы на заработки в Финляндию для 15 тыс. граждан, - Пристайко

Украина готова организовать трансферы на заработки в Финляндию для 15 тыс. граждан, - Пристайко

Правительство поможет украинским заробитчанам добраться до Финляндии

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам посла Финляндии Пяйви Лайне, финские фермеры готовы трудоустроить 15 тыс. украинцев.

"Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - сообщила Лайне.

Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев, в частности для работы на сельскохозяйственной технике и более поздних работах по сбору урожая ягод и тому подобное.

В свою очередь, вице-премьер-министр Вадим Пристайко заверил, что Украина поможет украинским заробитчанам добраться до Финляндии, в частности, организует необходимое количество авиарейсов.

"Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечению качественной медицинской страховки, проведению наблюдения", - отметил Пристайко.

  • Ранее СМИ сообщали, что украинская власть не позволяет чартерам с работниками вылетать из Украины. В частности, авиакомпании "МАУ" запретили выполнить рейс с украинскими гражданами по маршруту Киев - Лондон.
  • Вице-премьер Вадим Пристайко ранее заявил, что проведет переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.
  • Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы, заявил вчера глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать