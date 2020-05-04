Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях с грозами и возможных заморозках в Карпатах

4 мая, 2020, 14:49

5 мая в большинстве областей Украины ожидается +17 ... + 22 ° C

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"5 мая дожди с грозами снова будут слоняться по Украине. Во время гроз возможен град и шквалистое усиление ветра. Однако завтра вероятность гроз значительно уменьшится, если вообще не исчезнет, в западной части Украины. Там осиротевшие без гроз дожди еще местами ожидаются, а вот полоса Ривненщина-Хмельнитчина-Винниччина отдохнет от грома и молний", - отметила синоптик.

Наталья Диденко отметила, что в значительной части центральных областей Украины, преимущественной части севера, южной части и восточных областях ожидаются дожди, возможны град и шквалы.

Температура воздуха завтра, 5 мая, в большинстве областей Украины ожидается +17 ... + 22 ° C, на западе +12 ... + 17 ° C.

"Особенно холодно в ближайшее время будет в западных областях в ночные часы, в пределах +3 ... + 7 ° C, в горах до заморозков. Кстати, это западное похолодание распространится на протяжении недели по всей Украине", - отметила синоптик.

Наталья Диденко отметила, что периодические дожди останутся на значительной части территории, а в Карпатах, вследствие снижения температуры воздуха до заморозков, возможен снег, который уже наблюдался прошлой ночью.

В Киеве 5 мае ожидаются кратковременные дожди с грозами.

"В Киеве завтра, во вторник, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха ночью около + 10 ° C, днем потеплеет до +17 ... + 18 ° C", - сообщила синоптик.

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