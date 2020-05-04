США увеличивают помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $14,5 млн

4 мая, 2020, 21:44

США выделят на поддержку Украины в борьбе с коронавируса COVID-19 в общей сложности $14,5 млн

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Так, $12,1млн США предоставят в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) по программе International Disaster Assistance.

Эти средства пойдут на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействия дальнейшему распространению COVID-19.

Указанное финансирование поможет смягчить вторичные последствия вроде потери средств к существованию и недостатка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на Донбассе.

Еще $2,4 млн гуманитарной помощи выделят через Государственный департамент США по программе Migration and Refugee Assistance для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

Напомним, ранее сообщалось, что США расширили помощь Украине на борьбу с коронавирусом до $9,1 млн.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine