США увеличивают помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $14,5 млн
Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.
Так, $12,1млн США предоставят в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) по программе International Disaster Assistance.
Эти средства пойдут на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействия дальнейшему распространению COVID-19.
Указанное финансирование поможет смягчить вторичные последствия вроде потери средств к существованию и недостатка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на Донбассе.
Еще $2,4 млн гуманитарной помощи выделят через Государственный департамент США по программе Migration and Refugee Assistance для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.
- Напомним, ранее сообщалось, что США расширили помощь Украине на борьбу с коронавирусом до $9,1 млн.
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