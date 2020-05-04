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Espreso.tvОбществоСША увеличивают помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $14,5 млн

США увеличивают помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $14,5 млн

США выделят на поддержку Украины в борьбе с коронавируса COVID-19 в общей сложности $14,5 млн

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Так, $12,1млн США предоставят в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) по программе International Disaster Assistance.

Эти средства пойдут на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействия дальнейшему распространению COVID-19.

Указанное финансирование поможет смягчить вторичные последствия вроде потери средств к существованию и недостатка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на Донбассе.

Еще $2,4 млн гуманитарной помощи выделят через Государственный департамент США по программе Migration and Refugee Assistance для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

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