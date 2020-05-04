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Espreso.tvОбществоСБУ задержала иностранца, которого Интерпол разыскивал за разбой. ВИДЕО

СБУ задержала иностранца, которого Интерпол разыскивал за разбой. ВИДЕО


фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове иностранца, который находится в розыске Интерпола

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Гражданин одной из стран Закавказья в феврале прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь.

В Турции он совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По информации СБУ, иностранец является членом международной группировки, которая контролируется "вором в законе" закавказского происхождения

Сейчас решается вопрос о применении экстрадиции.

В то же время проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

 

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