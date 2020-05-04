СБУ задержала иностранца, которого Интерпол разыскивал за разбой. ВИДЕО
4 мая, 2020, 15:59
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове иностранца, который находится в розыске Интерпола
Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
Гражданин одной из стран Закавказья в феврале прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь.
В Турции он совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы.
По информации СБУ, иностранец является членом международной группировки, которая контролируется "вором в законе" закавказского происхождения
Сейчас решается вопрос о применении экстрадиции.
В то же время проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
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