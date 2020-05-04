Саакашвили заявил, что Зеленский на днях объявит о его назначении

4 мая, 2020, 19:55

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир одного из телеканалов.

"Об этом (назначении Саакашвили, - ред.) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с различными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили.