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Espreso.tvОбществоСаакашвили заявил, что Зеленский на днях объявит о его назначении

Саакашвили заявил, что Зеленский на днях объявит о его назначении


фото: РБК-Україна
Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир одного из телеканалов.

"Об этом (назначении Саакашвили, - ред.) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с различными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили.

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