Саакашвили заявил, что Зеленский на днях объявит о его назначении
4 мая, 2020, 19:55
Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир одного из телеканалов.
"Об этом (назначении Саакашвили, - ред.) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с различными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.
Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили.
- Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить эк-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам
- Впоследствии, экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и готовится к голосованию в ВР.
- 30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Зеленский нашел новый формат сотрудничества с эксрезидентом Грузии Михаилом Саакашвили.
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