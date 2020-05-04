С 12 мая заработают непродовольственные магазины, парикмахерские, ателье: Кличко об ослаблении карантина

4 мая, 2020, 13:30

Вводить первый этап ослабления ограничений Киев начнет с 12 мая

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.

Завтра комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение о регламенте работы кафе. И тогда они смогут уже работать на вынос. С соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов, - сказал Кличко.

По его словам, полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая.

На первом этапе, который планируется воплощать с 12 марта, в Киеве откроют:

Непродовольственные магазины (общей площадью до 300 м2): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента

Кафе и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день

Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте

Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника 10м2 и не более 1 клиента на 10м2.

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения.

автокинотеатр

На первом этапе послаблений закрытыми останутся:

школы

детские сады

детские площадки

спортивные площадки

прибрежные зоны отдыха.

"Ослабление ограничений по их посещения будет следующим этапом. Общественный транспорт на первом этапе продолжит працювпрацюваты в ограниченном режиме", - добавил Кличко.

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