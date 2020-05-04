С 12 мая заработают непродовольственные магазины, парикмахерские, ателье: Кличко об ослаблении карантина
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.
Завтра комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение о регламенте работы кафе. И тогда они смогут уже работать на вынос. С соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов, - сказал Кличко.
По его словам, полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая.
На первом этапе, который планируется воплощать с 12 марта, в Киеве откроют:
- Непродовольственные магазины (общей площадью до 300 м2): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.
- Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента
- Кафе и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день
- Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.
- Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте
- Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника 10м2 и не более 1 клиента на 10м2.
- Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения.
- автокинотеатр
На первом этапе послаблений закрытыми останутся:
- школы
- детские сады
- детские площадки
- спортивные площадки
- прибрежные зоны отдыха.
"Ослабление ограничений по их посещения будет следующим этапом. Общественный транспорт на первом этапе продолжит працювпрацюваты в ограниченном режиме", - добавил Кличко.
Читайте также: Украина ослабляет карантин, - Шмыгаль
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь