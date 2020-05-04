 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРеальные доходы и зарплаты украинцев упадут из-за коронакризиса, - прогноз НБУ

Реальные доходы и зарплаты украинцев упадут из-за коронакризиса, - прогноз НБУ


фото: НБУ
В апреле-июне 2020 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Украине замедлится рост средней заработной платы

Такой прогноз приведен в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Замедление роста, говорится в документе, состоится как вследствие медленного роста зарплаты, так и из-за снижения количества занятых.

Так, по данным НБУ, в январе-феврале 2020 года средняя номинальная заплата росла высокими темпами (16% г / г). Впрочем, уже в марте темпы ее роста снизились до 12% г / г, а в отдельных видах деятельности, влияние карантина на которые сказался всего - в гостинично-ресторанном бизнесе, авиационном транспорте - даже снизилась.

Также, по оценкам НБУ, карантин, скорее всего, сказались на неформально занятых работниках (в 2019 году уровень неформальной занятости составлял 21%).

Однако, по прогнозам экспертов, во II квартале 2020 меньшие доходы от оплаты труда будут частично компенсированы увеличением социальных пособий.

"Во втором квартале 2020 года рост оплаты труда замедлится как за счет более медленного роста средней заработной платы, так и за счет снижения количества занятых. Однако запланированное расширение программ социальной защиты позволит смягчить негативные последствия кризиса ", - говорится в отчете.

В НБУ в этом контексте напоминают о принятом закон для обеспечения социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Он, в частности, предусматривает предоставление помощи по частичной безработице для работников малых и средних предприятий. Кроме того, на период действия карантина и в течение месяца после его окончания, увеличен минимальный размер пособия по безработице, отмечают в Нацбанке.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

3 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать