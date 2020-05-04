Реальные доходы и зарплаты украинцев упадут из-за коронакризиса, - прогноз НБУ

4 мая, 2020, 14:04

В апреле-июне 2020 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Украине замедлится рост средней заработной платы

Такой прогноз приведен в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Замедление роста, говорится в документе, состоится как вследствие медленного роста зарплаты, так и из-за снижения количества занятых.

Так, по данным НБУ, в январе-феврале 2020 года средняя номинальная заплата росла высокими темпами (16% г / г). Впрочем, уже в марте темпы ее роста снизились до 12% г / г, а в отдельных видах деятельности, влияние карантина на которые сказался всего - в гостинично-ресторанном бизнесе, авиационном транспорте - даже снизилась.

Также, по оценкам НБУ, карантин, скорее всего, сказались на неформально занятых работниках (в 2019 году уровень неформальной занятости составлял 21%).

Однако, по прогнозам экспертов, во II квартале 2020 меньшие доходы от оплаты труда будут частично компенсированы увеличением социальных пособий.

"Во втором квартале 2020 года рост оплаты труда замедлится как за счет более медленного роста средней заработной платы, так и за счет снижения количества занятых. Однако запланированное расширение программ социальной защиты позволит смягчить негативные последствия кризиса ", - говорится в отчете.

В НБУ в этом контексте напоминают о принятом закон для обеспечения социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Он, в частности, предусматривает предоставление помощи по частичной безработице для работников малых и средних предприятий. Кроме того, на период действия карантина и в течение месяца после его окончания, увеличен минимальный размер пособия по безработице, отмечают в Нацбанке.

Напомним, также согласно прогнозу НБУ, по итогам второго квартала валовой внутренний продукт Украины сократится на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

А объем денежных переводов от украинских заробитчан в 2020 году снизится до $ 10 млрд с $ 12,5 млрд год назад.