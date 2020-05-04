"Придут с обыском за красным платьем?": Чорновол заявила, что у нее изъяли удостоверение на наградное оружие
Об этом Чорновол сообщила в Facebook.
Экс-нардеп отметила, что это постановление суда во время обысков ей вручил следователь.
"Придут с обыском за красным платьем? Это просто смешно. Вручил мне следователь решение суда об изъятии оригиналов удостоверений на наградное оружие. Ну, почему забрали автомат во время обыска я еще могу понять - потому что "ссыкун" во главе с верховным "ссыкуном". А зачем удостоверение забирать?
И что теперь мне, ждать решения суда на изъятие красного платья?" - заметила Чорновил.
В постановлении говорится, что суд постановил "предоставить следователю третьего следственного отдела Территориального управления ГБР расположенного в Киеве, Чередниченко Богдану, временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Чорновол, а именно: к оригиналу разрешения, выданного 15 октября 2014 года на имя Татьяны Чорновол, на право хранения, ношения автомата АКС-74, а также - к оригиналу разрешения, выданного 12 мая 2014 года на имя Татьяны Чорновил, на право хранения, ношения пистолета "Форт 9".
- Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол, в виде круглосуточного домашнего ареста .
- Впоследствии экс-нардеп Татьяна Чорновол опубликовала решение Печерского райсуда Киева, где ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.
- 24 апреля Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-депутату Татьяне Чорновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
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