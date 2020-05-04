"Придут с обыском за красным платьем?": Чорновол заявила, что у нее изъяли удостоверение на наградное оружие

4 мая, 2020, 16:20

Экс-нардепа Татьяны Чорновол сообщила, что Печерский районный суд города Киева вынес постановление о предоставлении разрешения следственным Государственного бюро расследований на изъятие оригиналов удостоверений на наградное оружие

Об этом Чорновол сообщила в Facebook.

Экс-нардеп отметила, что это постановление суда во время обысков ей вручил следователь.

"Придут с обыском за красным платьем? Это просто смешно. Вручил мне следователь решение суда об изъятии оригиналов удостоверений на наградное оружие. Ну, почему забрали автомат во время обыска я еще могу понять - потому что "ссыкун" во главе с верховным "ссыкуном". А зачем удостоверение забирать?

И что теперь мне, ждать решения суда на изъятие красного платья?" - заметила Чорновил.

В постановлении говорится, что суд постановил "предоставить следователю третьего следственного отдела Территориального управления ГБР расположенного в Киеве, Чередниченко Богдану, временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Чорновол, а именно: к оригиналу разрешения, выданного 15 октября 2014 года на имя Татьяны Чорновол, на право хранения, ношения автомата АКС-74, а также - к оригиналу разрешения, выданного 12 мая 2014 года на имя Татьяны Чорновил, на право хранения, ношения пистолета "Форт 9".

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