"Произошла ошибка": интернет-магазин объяснил продажу книги о "гражданской войне" на Донбассе

4 мая, 2020, 19:29

В украинском интернет-магазине Yakaboo прокомментировали появление на сайте книги о "гражданской войне" в Украине, написанной от имени русского, отметив, что в системе управления контентом произошла ошибка

Об этом сообщает пресс-служба магазина.

"В нашей системе управления контентом произошла ошибка. В Yakaboo работают алгоритмы и правила, цель которых - не допускать к продаже литературу, которая носит антиукраинский и/или антисоциальный характер, и направлена против украинской культуры и государственности. Мы провели внутреннее расследование. Менеджер, обязанность которого - проверять новый контент на соответствие требованиям, пропустил публикацию книги, которая не должна была быть опубликована ни при каких обстоятельствах. Возможно, это было связано с большим объемом входящей информации. Так или иначе, произошел сбой", - говорится в сообщении.

Отмечается, книжный магазин уже снял книгу с продажи и исключил продавца из перечня партнеров. Также утверждают, что ни одного экземпляра не продали.

"Сейчас работа маркетплейса приостановлена до проведения полного аудита всех процессов и контролей. Работа маркетплейса будет восстановлена только после того, как будут внесены необходимые изменения во внутреннюю систему управления контентом на площадке", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях пользователи обратили внимание на то, что на сайте магазина появилась книга "Гамарджоба, господа!" автора Александра Архипова, написанная от имени участника российской агрессии против Украины на Донбассе. В аннотации к книге конфликт на востоке Украины назван "гражданской войной".

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