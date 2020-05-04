"Произошла ошибка": интернет-магазин объяснил продажу книги о "гражданской войне" на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба магазина.
"В нашей системе управления контентом произошла ошибка. В Yakaboo работают алгоритмы и правила, цель которых - не допускать к продаже литературу, которая носит антиукраинский и/или антисоциальный характер, и направлена против украинской культуры и государственности. Мы провели внутреннее расследование. Менеджер, обязанность которого - проверять новый контент на соответствие требованиям, пропустил публикацию книги, которая не должна была быть опубликована ни при каких обстоятельствах. Возможно, это было связано с большим объемом входящей информации. Так или иначе, произошел сбой", - говорится в сообщении.
Отмечается, книжный магазин уже снял книгу с продажи и исключил продавца из перечня партнеров. Также утверждают, что ни одного экземпляра не продали.
"Сейчас работа маркетплейса приостановлена до проведения полного аудита всех процессов и контролей. Работа маркетплейса будет восстановлена только после того, как будут внесены необходимые изменения во внутреннюю систему управления контентом на площадке", - говорится в сообщении.
- Напомним, на днях пользователи обратили внимание на то, что на сайте магазина появилась книга "Гамарджоба, господа!" автора Александра Архипова, написанная от имени участника российской агрессии против Украины на Донбассе. В аннотации к книге конфликт на востоке Украины назван "гражданской войной".
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