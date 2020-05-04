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Espreso.tvОбщество"Плюс 120 тыс. смертей до конца года": Зеленский о возможных последствиях полной отмены карантина

"Плюс 120 тыс. смертей до конца года": Зеленский о возможных последствиях полной отмены карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если полностью отменить карантин, то в стране может быть 120 тыс.смертей от коронавируса до конца года

Об этом Зеленский сказал 4 мая в видеообращении к украинцам, передает Еспресо.TV.

Президент отметил, что согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь ужасные последствия.

"Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни - это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное, и первое  смягчение состоится 11 мая", - заявил Зеленский.

Зеленский также отметил, что есть две причины избежания критического сценария пандемии в Украине. Первая заключается в том, что вовремя были приняты меры по борьбе с распространением вируса. А вторая - профессионализм врачей.

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