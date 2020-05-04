"Не свертывание реформы, а улучшение": Зеленский призвал безотлагательно решить проблемы в медицине

4 мая, 2020, 18:29

Об этом президент Зеленский заявил в видеообращении, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что из-за нового механизма финансирования без работы могут остаться 50 тысяч медиков.

"Более 300 больниц по Украине рискуют закрыться, а почти 1 тысяча - получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году", - подчеркнул президент.

Именно поэтому Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача безотлагательно предложить пути решения этих проблем.

"Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление. Я уверен, что глобальное требование одно, и оно очень простое: реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней", - добавил Владимир Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что критика медреформы не означает, что власти считают идеальной нынешнюю систему здравоохранения.

"С начала коронавируса, как никто другой, я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы. И единственное, благодаря чему она еще жива, - наши украинские медики", - подытожил он.

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