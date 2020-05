"Да будет с тобой сила": назван режиссер следующего фильма "Звездных войн"

4 мая, 2020, 23:18

4 мая, в неофициальный День "Звездных Войн", представители франшизы сообщили, что режиссером и сценаристом следующего фильма киноэпопеи станет лауреат "Оскара" и BAFTA Тайка Вайтити

Об этом говорится на сайте "Звездных Войн" .

"Лауреат премии "Оскар" Тайка Ваитити за лучший адаптированный сценарий для "Кролика Джоджо" и режиссер широко известного финального эпизода первого сезона "Мандалорца" на Disney +, будет режиссером и сценаристом нового фильма" Звездные войны ", - говорится в сообщении.

В то же время пока неизвестно, когда запланирована премьера ленты и о чем в ней речь пойдет.

Вайтити будет писать сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кэрнс, которая работала над фильмом "1917".

4 мая считают неофициальным Днем "Звездных Войн", поскольку на английском эта дата - May, the 4th - произносится созвучно с пожеланием рыцарей-джедаев: "May the Force be with you" ( "Да будет с тобой сила").