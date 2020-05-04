"Да будет с тобой сила": назван режиссер следующего фильма "Звездных войн"
Об этом говорится на сайте "Звездных Войн" .
"Лауреат премии "Оскар" Тайка Ваитити за лучший адаптированный сценарий для "Кролика Джоджо" и режиссер широко известного финального эпизода первого сезона "Мандалорца" на Disney +, будет режиссером и сценаристом нового фильма" Звездные войны ", - говорится в сообщении.
В то же время пока неизвестно, когда запланирована премьера ленты и о чем в ней речь пойдет.
Вайтити будет писать сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кэрнс, которая работала над фильмом "1917".
4 мая считают неофициальным Днем "Звездных Войн", поскольку на английском эта дата - May, the 4th - произносится созвучно с пожеланием рыцарей-джедаев: "May the Force be with you" ( "Да будет с тобой сила").
- Напомним, ранее сообщалось, что Disney создает спин-офф "Звездных войн" с женщиной в центре сюжета.
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