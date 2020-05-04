Пять европейских стран еще не достигли пика эпидемии коронавируса, - Центр контроля и профилактики заболеваний

4 мая, 2020, 16:48

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, пять европейских стран еще не достигли пика эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters.

В Болгарии наблюдается рост новых случаев заражения, а в Великобритании, Польше, Румынии и Швеции не было "существенных изменений за последние 14 дней", заявила глава агентства Андреа Аммон.

Заявление директора Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний противоречит позиции правительства Великобритании, которое на прошлой неделе объявило о прохождении пика заболеваемости.

По словам Андреа Аммон, в других европейских странах наблюдается снижение количества случаев заболевания.

"По состоянию на субботу, похоже, начальная волна распространения [коронавируса в Европе] прошла свой пик", - заявила она в ходе видеоконференции.

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В Великобритании зафиксировано более 186 тысяч случаев заражения коронавируса, 28 446 человек скончались.

В Швеции коронавирус обнаружили более чем у 22 тысяч человек, из которых 2 769 человек умерли.

В Польше заразились почти 14 тысяч человек, 686 умерли. В Румынии - более 13,5 тысячи инфицированных, 803 летальных исхода.

В Болгарии, где наблюдается рост темпов распространения коронавируса, заразились 1 632 человека, из них 74 умерли.