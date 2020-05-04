Проработал менее двух месяцев: правительство уволило главу ГАСИ

4 мая, 2020, 19:05

Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и назначил его в новосозданную Госинспекцию градостроительства на должность и. о. руководителя

Об этом сообщается в распоряжении, которое появилось на Правительственном портале.

Документ (распоряжение №482-р) был подписан 29 апреля 2020 года.

"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Следующим распоряжением правительства - 483-р - Васильченко назначили на должность и.о. председателя новосозданной Государственной инспекции градостроительства, которая сохранила функцию надзора и контроля в строительстве.

Напомним, 13 марта Денис Шмыгаль заявил о ликвидации ГАСИ и создании на ее базе трех госорганов на смену: Государственной сервисной службы градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства; Государственного агентства техрегулирования, и Госинспекции.

Ранее Зеленский заявил на заседании Кабмина, что в строительной отрасли "чиновники настроили небоскреб из разных схем и договорняков". Он объявил, что государство ликвидирует монополию в сфере градостроительства.

В январе стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция длительный период выдавала "слепые лицензии", в которых абсолютно отсутствуют фактические сведения о лицензиатах.

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