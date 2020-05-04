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Espreso.tvОбществоПроработал менее двух месяцев: правительство уволило главу ГАСИ

Проработал менее двух месяцев: правительство уволило главу ГАСИ

Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и назначил его в новосозданную Госинспекцию градостроительства на должность и. о. руководителя

Об этом сообщается в распоряжении, которое появилось на Правительственном портале.

Документ (распоряжение №482-р) был подписан 29 апреля 2020 года.

"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Следующим распоряжением правительства - 483-р - Васильченко назначили на должность и.о. председателя новосозданной Государственной инспекции градостроительства, которая сохранила функцию надзора и контроля в строительстве.

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