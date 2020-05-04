Полиция задержала воров, которые похищали из храмов старинные иконы и продавали их за границу

4 мая, 2020, 15:45

Правоохранители задержали группу похитителей старинных икон из церквей и монастырей, продававших их коллекционерам за границу по 150-300 тыс. грн

Об этом передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в состав группы входили семь человек - жители Одесской области и Киева. Во время обысков полицейские обнаружили у них более 600 церковных предметов, из которых более 450 - ценные иконы 17-19 веков.

"По результатам проведения комплекса оперативных мероприятий удалось установить всех участников группировки, места хранения похищенных старинных икон и каналы их сбыта. Участники группировки тщательно готовились к преступлению. Прежде всего выясняли, какие иконы могут пользоваться спросом на рынке и где они могут находиться. После сбора необходимой информации тщательно продумывали план их похищения и подыскивали потенциальных покупателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы не привлекать внимание прихожан, воры выходили "работать" ночью. Как правило, перед этим тщательно обследовали церкви и монастыри, чтобы выяснить местонахождение изображений святых. Убедившись в отсутствии людей, как на территории, так и в здании, путем взлома замков входной двери или через окна попадали в помещения.

"Похищенное фактически сразу переправляли по почте в Одессу. Уже после этого специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди клиентов злоумышленников - бизнесмены, чиновники и жители стран Европы. Сбывали иконы через аукционы. Стоимость предметов искусств колебалась от 150 до 300 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, злоумышленники причастны как минимум к 20 фактам краж из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.

"Злоумышленники причастны как минимум к 20 фактов краж из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей. В частности, из храма Архангела Михаила, в селе Михайловка Шаргородского района Винницкой области, воры похитили три иконы 1860 года - "Николая чудотворца", "Матери Божьей" и "Серафим Саровский молится на камне", - говорится в сообщении.

Трех участников группировки задержали и сообщили о подозрении в ч. 4 ст. 185 УК Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму более 3,5 млн грн.

Фото: сайт МВС00

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