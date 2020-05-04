Полиция Египта в ходе спецоперации уничтожил 18 террористов
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на МВД Египта.
"Силы полиции Египта ликвидировали 18 террористов в ходе перестрелки в неспокойной мухафазе (провинции - ред.) Северный Синай", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силовики отрабатывали информацию об убежище террористов в городе Бир-эль-Абд - и наткнулись на боевиков, которые в ходе перестрелки были уничтожены.
В тайнике обнаружили 13 автоматических винтовок, три бомбы и два пояса со взрывчаткой.
Агентство указывает, что спецоперация проводилась через два дня после того, как в результате взрыва в Северном Синае погибли девять военнослужащих.
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