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Espreso.tvОбществоПольша возобновила выдачу виз для Украинской

Польша возобновила выдачу виз для Украинской


фото: reuters
С 4 мая Польша частично возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев

Об этом со говорится на сайте Республики Польша.

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в сообщении.

"Прием заявителей с другой целью, чем получение рабочей визы из перечисленных категорий, даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов, осуществляться не будет", - добавили там.

  • Напомним, с 16 марта Польша приостановила прием заявок на визы в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Польши и Украины.

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